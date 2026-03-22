【イスタンブール共同】ロイター通信は22日、バーレーンの首都マナマ近くの島で9日に住民32人が負傷した爆発について、米軍運用の防空システム「パトリオット」の迎撃ミサイルが関係していた可能性が高いと報じた。イランの無人機を低空で迎撃した際に住民を巻き込んだか、飛行中の故障で爆発したとみられる。ロイターが専門家と画像などを調査した。当時も迎撃ミサイルの関与を疑う声があったが、米中央軍はX（旧ツイッター）