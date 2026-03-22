ヒップホップグループ「RIPSLYME」が22日、TOYOTAARENATOKYOでライブを行い活動休止に入った。3月22日はメジャーデビュー25周年の節目。この間に休止やメンバーの脱退もあったが、昨年から8年ぶりにオリジナルメンバー5人が集結し、この日をめがけて1年間ライブを重ねてきた。ILMARI（50）は「この1年間全てが良かった。みなさんのおかげです」としみじみ。PES（49）も「25年やってきて、やっぱり僕たちだけではこの日は