軍事衝突が激化するイランとイスラエルで２１日、双方の核施設の所在地が攻撃された。ともに放射線漏れなど周辺の影響は確認されていないが、交戦がエスカレートすれば、核物質貯蔵の安全性が懸念される。（エルサレム福島利之、国際部吉形祐司）イラン原子力庁は２１日にイラン中部ナタンツのウラン濃縮施設が攻撃されたと発表したが、被害の詳細を明らかにしていない。ナタンツは昨年６月にも標的になっており、２月２８