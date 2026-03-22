元大阪市長、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏がレギュラーコメンテーターを務めるフジテレビの「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜、前７・３０）が２２日の生放送で終了した。最終回には茂木敏充外相がゲスト出演した。生放送後のスタジオには懐かしい人の姿もあった。２０２４年１２月末で退社した元アナウンサー・木下康太郎さんで、自身のＳＮＳに投稿した写真では、花束を持ったキャスターの松山俊行氏（フジテレビ解