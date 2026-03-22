[3.22 オランダ・エールディビジ第28節](ホッフェルトスタディオン)※20:15開始<出場メンバー>[NECナイメヘン]先発GK 22 ヤスパー・シレッセンDF 3 フィリップ・サンドレルDF 4 アフメッジャン・カプランDF 15 イェトロ・ウィレムスMF 6 ダルコ・ネヤシュミッチMF 10 チャロン・チェリーMF 11 バサル・オナルMF 20 ノエ・ルブレトンMF 23 佐野航大MF 25 サミ・ウィッサFW 30 ブライアン・リンセン控えGK 31 ライク・ヤンセDF