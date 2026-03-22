[3.21 プレミアリーグ第31節 リーズ 0-0 ブレントフォード]プレミアリーグで8試合ぶりの出番を得たMF田中碧に現地メディア『リーズ・ライブ』が上々の評価を下した。田中は途中出場した1月26日のエバートン戦を最後に、FAカップでは2試合で先発しつつもリーグ戦では出場機会を得られない日々が続いた。それでも国際Aマッチウィーク前最後の試合となった21日のブレントフォード戦で後半23分に声がかかり、およそ2か月ぶりにリー