中山日曜はダートのハンデ重賞「第33回マーチS」（29日、G3、ダート1800メートル）がメイン。歴戦の砂巧者が集まり、混戦ムードだ。主役は悲願の重賞初制覇を狙うオメガギネスだ。今年は根岸S4着後、G1のフェブラリーS（5着）に挑み、好位追走からから見せ場十分だった。参戦プランのあったドバイ遠征は見送り、G3のここなら能力は一枚上。重賞2着3回とあと一歩に泣いているが、初タイトル奪取の好機だ。勢いでは前走・総武S