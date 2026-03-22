28日の中山メインは「第74回日経賞」。混戦模様の一戦だが、人気を集めるのはコスモキュランダだろう。同じ中山芝2500メートルの前走有馬記念で12番人気2着に激走。初ブリンカーの効果もあり、道中は抜群の手応えだった。24年弥生賞ディープインパクト記念V、皐月賞2着と中山は抜群の相性。狙い澄ました復帰戦へ中間の気配も良好だ。ローシャムパークも地力は確か。前走は現役最強格のロマンチックウォリアーが制した香港Cで5