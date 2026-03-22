3歳限定重賞「第73回毎日杯」（28日）は阪神芝1800メートルで行われる。皐月賞、ダービーといったクラシック本番につながる重要なステップレース。21年覇者シャフリヤールはその後ダービーを制すなどG1馬が多く誕生している。シンザン記念3着のアルトラムスが中心。前走はロスを承知で最後方から外を回して3着まで食い込んだ。あの決め脚が魅力。新馬戦は上がり最速の末脚で3馬身差の圧勝。センスが良く、秘めたポテンシャル