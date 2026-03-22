アルペンスキーW杯、女子スーパー大回転で種目別優勝を決め、トロフィーにキスするソフィア・ゴッジャ＝22日、リレハンメル（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は22日、リレハンメルでスーパー大回転が行われ、女子第8戦はソフィア・ゴッジャ（イタリア）が1分29秒23で今季3勝目を挙げ、同種目で初の種目別優勝を果たした。通算は29勝目。0秒32差の2位はコリンヌ・ズター（スイス）、3位はキラ・ワイドレウィンケ