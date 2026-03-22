アニメーション映画監督・宮崎駿（※崎＝たつさき）が、2023年公開の映画『君たちはどう生きるか』の制作終盤から取り組んでいた新たな作品群「パノラマボックス」が、愛知県のジブリパーク「ジブリの大倉庫」企画展示室で展示されることになった。【画像】報道陣に公開された「パノラマボックス」の一部「パノラマボックス」は、宮崎駿監督が紙に描いたキャラクターや背景を切り抜き、異なる位置に配置することで三次元的な奥