俳優の成田凌さん（32）、岡山天音さん（31）が22日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。2026年の元日SPにVTR出演した成田さんは、念願のスタジオ初参加。以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗さん（30）との共演がようやく実現し、「命の恩人です」と感謝感激。一方の岡山さんも「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただいてる」