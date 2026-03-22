中央競馬は本格的にG1シリーズが始まり、29日は中京で「第56回高松宮記念」（芝1200メートル）が組まれている。4歳馬から9歳馬まで各世代の実力馬が顔をそろえた。主役は昨年の覇者サトノレーヴだ。昨年は前年の香港スプリント3着から直行ローテで勝利。今年も昨年香港スプリント（9着）から、ここ一本に狙いを絞った。今年7歳とはいえ使い込んでいないこともあり、いい意味で馬が若い。堀厩舎の先輩で10＆11年に当時7歳、8歳