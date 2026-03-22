『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』 『SPA！デジタル写真集ミスSPA！2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』 昨年開催されたミスSPA！2025グランプリを獲得した美女たちのデジタル写真集が発売。歯科衛生士としての顔も持つるかは、コスプレイヤー＆撮影会モデルとして活動