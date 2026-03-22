大相撲春場所千秋楽（２２日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が横綱豊昇龍（２６＝立浪）に敗れて８敗目。決定戦を含めて過去５戦全勝の相手に初黒星を喫し、初土俵から初の負け越しとなった。低い体勢で頭をつけながら前に出たが、土俵際で逆転負け。横綱の掛け投げであおむけに倒された。取組後は「中に入れたのは良かったけど、攻め続けられなかったことが良くなかった」と振り返った。今場所は初の綱取