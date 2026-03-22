明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（２２日、埼スタ）、町田が浦和に２―１で勝利した。町田のＦＷ相馬勇紀（２９）が?強心臓?で勝ち越しのＰＫを決めた。１―１で迎えた後半３４分、ペナルティーエリア内で相手ＤＦ根本健太のファウルを誘ってＰＫ獲得。自らキッカーを務めると、ＧＫ西川周作の逆を突いて右足でゴール右に決勝弾を放った。試合後に相馬は「毎試合、一つは仕事をしようと思っている。今日はなかなかチャンス