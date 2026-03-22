今年で放送開始20年を迎える『ダーウィンが来た！』（NHK総合／毎週日曜19時30分）に、現在テーマ曲「AMAZING LIFE」を担当しているMISIAが新たな楽曲を書き下ろした。新テーマ曲「ガムシャラ」は、新年度初回放送となる4月5日から使われる。【写真】故郷の対馬でヤマネコを探すロケに参加するMISIA前人未到の秘境から身近な街の中まで、世界中の生きものたちに密着し、驚きと感動の物語を紹介する同番組。MISIAによるテーマ曲