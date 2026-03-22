ICExが、本日開催した＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 ”ICEx School”＞公演にて、7月1日発売の2ndアルバム『FRESH!!』および、夏のツアー＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞の開催を発表した。2枚目となるアルバム『FRESH!!』は、4月1日より先行予約の受付がスタートし、詳細は後日発表される予定だ。8月・9月に開催されるツアー＜FRESHest!!＞は、愛知・福岡・大阪・東京の全国4都市を巡るツアーとなってお