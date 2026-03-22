負担重量１トンを誇るばんえい競馬の最高峰、第５８回ばんえい記念・ＢＧ１は３月２２日、帯広競馬場でばん馬１０頭が２００メートルを争った。単勝１．１倍の断然人気に推された現役最強馬のメムロボブサップ（阿部武臣騎乗）が押し切り、クリスタルコルドに１５秒０差をつけて圧勝。昨年に続く連覇を果たし、ばんえい記念３勝目を飾った。同馬は重賞勝利数を史上最多の２７勝目に更新。史上最多獲得賞金額も更新中。