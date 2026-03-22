時速36kmが、フリーライブ＜時速36km presents『時代』＞を開催することを発表した。公演は4月24日、東京・代々木公園野外ステージにて行われる。時速36kmにとってワンマン形式でのフリーライブは、2019年に母校・武蔵大学で開催して以来、約7年ぶり2度目となる。さらに、野外での開催は今回が初の試みとなり、新たな挑戦として注目される。なお、本公演の開催は、東京・大阪・名古屋を巡るワンマンライブツアー＜Latency:0sec Tou