◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人の育成・宇都宮葵星内野手（２１）の開幕１軍メンバー入りが決まった。橋上オフェンスチーフが「開幕のメンバーに入る予定になっています」と明言。近く支配下契約を結ぶ見通しとなった。宇都宮は２３年育成ドラフト３位で入団した俊足が売りの３年目。内野手登録だが昨季から外野にも挑戦している。今季は初の春季キャンプ１軍スタートとなり、オープン戦は１２試合で