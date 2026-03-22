日本語が通じなかったのに──海外の方だと思った男性の衝撃的な行動に、開いた口が塞がりませんでした。知人から聞いたお話です。 海外からのお客様 私はパートで働く主婦です。パート先は駅の近くにあるコンビニ。観光地でもあるこの土地には、海外からの観光客も大勢やって来ます。 私が勤めるコンビニにも、日々海外からのお客様が多数来店。英語やジェスチャーを含んだ接客にも、楽しさを感じていまし