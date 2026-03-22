Zilqyが、7月11日に、東京・Veats Shibuyaにてワンマンライヴ＜From Zero To One＞を開催することを発表した。本公演は、本日よりスタートした初のツアー＜Rise To Liberation＞新横浜公演内にて解禁された。Zilqyは、2025年12月のお披露目ライヴに続き、初ツアーも全会場が即完売。さらには5月1日に追加公演の開催を発表している。＜From Zero To One＞は文字通り“0から1になる”を意味するタイトルだという。2025年11月にリリー