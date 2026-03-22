相撲好きの女子「スー女」として知られるタレントの山根千佳が、着物姿で大相撲春場所千秋楽を観戦した様子を公開し、優勝した霧島を祝福した。山根は２２日、自身のインスタグラムを更新。「千秋楽は春らしいお着物で。大相撲三月場所が幕を閉じました改めまして霧島関、本当に優勝おめでとうございます」と記し、薄ピンクの着物を着たショットを投稿。「稽古を沢山する力士といえば霧島関怪我もあり大関から陥落するも