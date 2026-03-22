◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）町田は敵地で浦和に２―１で勝利した。＊＊＊ＭＦ望月ヘンリー海輝が復調を示す一発を決めた。前半２６分、ＭＦ中山雄太が左サイドからファーサイドに浮き球パスを送ると、望月がスライディングしながらシュート。ボールはバーに当たりながらネットの中に吸い込まれ、先制点となった。豪快な一発に「チームとして狙いがあった。いいと