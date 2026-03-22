お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が22日、自身のXを更新。漫才中に衣装が破けたことを明かし、衝撃の後ろ姿を公開した。「衣装破けて後半この状態で漫才してた」と明かした、せいや。グレーのチェックのスーツ姿の写真を公開した。お尻の部分から大きく破け、レオパード柄のパンツが見えるバックショットを披露し、「ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」とつづった。フォロワーからは「下着のクセ強い」