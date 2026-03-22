「ファーム・西地区、ソフトバンク１−３阪神」（２２日、タマホームスタジアム筑後）阪神が五回裏終了降雨コールドゲームで勝利した。先発・伊藤将司投手（２９）が５回２安打１失点の好投。また、２試合続けて「５番・三塁」で先発出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が二回の守備でゴロを処理。プロの実戦では初の守備機会を丁寧にこなした。試合後、平田勝男２軍監督（６６）は「いいリードしてたよ