お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、21日に行われた「R−1グランプリ2026」の出演芸人に苦言を呈した。史上最多の6171人がエントリーした、ピン芸人No.1を決めた一戦。今井らいぱちが初優勝し、賞金500万円を手にした。有吉が気になったのは、出場芸人たちのオープニングVTRだった。所属事務所の後輩に当たる「さすらいラビー