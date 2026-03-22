歌手の竹島宏が２２日、大阪・新歌舞伎座でコンサート「竹島宏２５周年の入り口ＪｅｗｅｌＢｏｘ〜トパーズ〜」を行い、４月１５日リリースのデビュー２５周年記念曲「純愛」を初披露した。０２年７月のデビューからの歌手人生を「気がついたら２５周年イヤー、２５年も歌わせていただけて本当に幸せなことだと思います」と振り返った竹島。ステージではヒット曲「プラハの橋」など２２曲を歌い上げた。アンコールで初