ボートレース多摩川の「男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯」は23日に予選最終日の4日目を迎える。男女それぞれ準優勝戦進出への切符は12枚ずつ。女子で注目の一人は3日目終了時点で女子得点率7.60で塩崎桐加と並び6位タイにつける関野文（32＝大阪）だ。3日目は8R3号艇の1走だった関野。センターからイン平川香織と並ぶコンマ15のトップスタートタイを踏み込んだ。1マークは角度良くブン回ったが、先マイ平川、差