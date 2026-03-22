ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第32戦で飛躍する伊藤有希＝22日、ビケルスン（NTB提供・ロイター＝共同）【ビケルスン（ノルウェー）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは22日、ノルウェーのビケルスンで女子個人第32戦（HS240メートル）が行われ、伊藤有希（土屋ホーム）が219メートルの201.2点で6位に入った。2回目途中で強風のため打ち切られ、1回目の成績で順位が決定した。丸山希（北野建