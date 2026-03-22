「男女Ｗ優勝戦」（２２日、多摩川）喜多那由夏（４３）＝９３期・静岡・Ｂ１＝がが３日目７Ｒで、６コースからまくり差して３着。予選突破に望みをつないだ。「整備士さんと相談してギアケースを組み変えたら反応があった。電気とペラを調整していい感じになった」と懸命な整備で気配上昇に成功。「全体的に良くなって特に体感がいい。ターンを抜けてから押している感じがある。つながりが出て伸びて行く感じが格段に上がった