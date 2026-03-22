犬が急に『キャン』と鳴く理由 パピー期の子犬が小型犬だと普通の鳴き方が『キャンキャン』と聞こえることもありますが、 成犬や中大型犬では『キャン』という鳴き方はあまり通常では聞かれません。特に突然『キャン』と一声鳴くような場合は特別な理由があることが考えられます。 急激な痛みを感じた この鳴き方をする理由で最も多いのは突然痛みを感じたときです。 何かを踏んだ瞬間、何かにぶつかった瞬間、あるい