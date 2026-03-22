敵前上陸の悲劇から誕生した「工兵のための戦車」敵の弾雨をかいくぐって戦う兵科の代表は歩兵と思われがちですが、より厳しい戦いを強いられるのが戦闘工兵です。歩兵は敵の攻撃に対して反撃できますが、最前線で何らかの作業に従事する戦闘工兵は、手に工具を持ったり、背中に資材を背負っていたりするため、敵からの攻撃に対する反撃力で著しく劣ります。【なんのために⁉】これが“カーペット”敷きながら進む「チャー