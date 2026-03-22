『愛情不足な犬』の共通点５選 愛情不足な犬は、どのような特徴をみせるのでしょうか。ここでは、愛情不足な犬にみられる共通点を紹介します。 1.いたずらや破壊行為を繰り返す 愛情が足りていない犬は、その不満や不安から攻撃的な行動に出ることがあります。いたずらを繰り返したり、家具を噛んで破壊したりと暴れるような様子が頻繁にみられる場合は、愛情不足のサインかもしれません。 元々エネルギッシュなわんこにみら