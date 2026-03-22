＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞いつまで経っても探し続けてしまうアイテムと言えば、シューズ、帽子、そしてバッグ。私事ですがこれまではもっぱらキャンプを仕事にしていたため10年近く野っぱらにいましたが、特にここ数年は街中での仕事がメインになり、気づけば歳もアラフォーに差し掛かりました。さすがに登山用ザックで仕事に行くのは見た目的にも機能的にもあかんでしょ、ということで仕事でも使える