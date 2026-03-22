◇明治安田J1百年構想リーグ第8節千葉1―2鹿島（2026年3月22日メルカリスタジアム）千葉は善戦及ばず、3連敗を喫した。開始早々に先制を許したが、積極的なプレスと高いプレー強度で鹿島に主導権を渡さない。後半25分、左サイドのスローインから右に振り、MFイサカゼインの今季初得点で同点に追い付いた。しかし終盤にCKから一発で仕留められ、王者の勝負強さに屈する結果に。小林監督は「セットプレーでやられてしま