4月4日より放送されるテレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜後11：30）の先行上映＆上映前トークショーが22日、都内で行われ、主人公ユル役の小野賢章、アサ役の宮本侑芽、デラ役の中村悠一、ガブちゃん役の久野美咲、ジン役の諏訪部順一が登壇した。【写真】ユーモアたっぷりにトークを展開した小野賢章ら『黄泉のツガイ』声優陣上映前ということでネタバレには気をつけつつ、和気あいあいとトークを繰り広げた5人。それ