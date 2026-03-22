9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で正式競技として実施されるeスポーツの日本代表最終選考会が22日、愛知県常滑市の愛知県国際展示場で開催された。選考会後に6種目の代表選手20人が発表され、パズルゲーム「ぷよぷよeスポーツ」の代表に選ばれた小学4年のゆうき（10）は「今まで戦ってきた選手と、自分の未来のために頑張りたい」と意気込んだ。大会は21日から2日間の日程で行われ、この日は対戦格闘団体戦のメンバー選考を実