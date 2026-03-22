巨人は２２日、楽天とのオープン戦（東京ドーム）に２―６で敗れたものの、チームは通算１０勝５敗１分けとし、日本ハムと並んで同率１位でオープン戦を終了。シーズン開幕に向け、甲斐拓也捕手（３３）は開幕二軍スタートとなる見通しとなった。捕手陣は、岸田、大城、山瀬の３人体制で開幕を迎える。村田バッテリーチーフコーチは他３人の打撃面での好調などを挙げ、「１４３試合。長いですからね。我々、日本シリーズも戦う