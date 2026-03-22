BTSが韓国・ソウルで開催したカムバックライブから一夜明けた22日、SNSなどでは興奮冷めやらぬファンの声などがあふれた。「カムバックおめでとう。おかえりなさい」「登場しないうちから号泣。家でよかった」「言葉にならない。これからもずっと一緒に」などのコメントが相次いだ。会場となった光化門広場周辺には約4万人のARMY（ファンの総称）が集結。Netflixで全世界へ生配信され、韓国を代表する文化財の前に立った7人が世界