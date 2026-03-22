?太陽神?Ｓａｒｅｅｅの１５周年記念大会で、スターダムのなつぽい（３０）は消化不良の勝利となった。Ｓａｒｅｅｅの親友は、なつぽいとＳａｒｅｅｅの師匠にあたる伊藤薫（５４）と初一騎打ち。試合開始から場外乱闘を仕掛けられ、５分過ぎまでは一方的に攻撃を浴びる展開となった。何とか腕ひしぎ逆十字固め、スピンキックで反撃するが、伊藤の強烈なシットダウンパワーボムを浴びて、あわや３カウントのピンチとなる。２発