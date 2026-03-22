ＭＬＢの２０２６年シーズンの開幕が２５日（日本時間２６日）に迫り、ファンだけでなく米メディアの期待も高まっている。米放送局「ＣＢＳスポーツ」（電子版）では今季最高の活躍を見せる選手を占い、上位１００人を公表。そのトップに輝いたのは投打二刀流でシーズンをフルに戦う予定の大谷翔平投手（３１＝ドジャース）で「彼は依然としてかけがえのない存在であり、世界最高の野球選手だ」と評している。大谷以外にも、