明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（２２日）、浦和がホーム・埼スタで町田と対戦し、１―２で敗れた。前半２６分、町田のＭＦ中山雄太のパスにＭＦ望月ヘンリー海輝がペナルティーエリア中央から右足で合わせ、先制ゴールを決められる。１点リードを許して試合を折り返す。そして後半１０分、途中出場のＦＷイサーク・キーセ・テリンのパスに、ＭＦマテウス・サビオがペナルティーエリア左から右足で振りぬいて同点弾。しか