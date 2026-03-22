ＤＤＴ２２日の後楽園大会で、ＫＯ―Ｄ無差別級王者の上野勇希（３０）がＫＡＮＯＮ（２９）を下しＶ６に成功した。試合は序盤から両雄の意地が交錯する白熱の攻防。場外戦になると上野は鉄柱攻撃やヒザ蹴りなど容赦ない攻めでＫＡＮＯＮにダメージを与える。だが、一歩も引かないＫＡＮＯＮからもパワーを生かした反撃を受けて一進一退となった。中盤にはダブルダウンでカウントが進むなど消耗戦に突入だ。最後はＫＡＮＯＮ