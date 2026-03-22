3月22日、中京競馬場で行われた第11R・愛知杯で、橋田宜長調教師（栗東）は管理するアイサンサン（幸英明騎手）が1着となり、JRA初勝利を挙げた。デビュー間もない中での初勝利が重賞での達成となり、幸先の良いスタートとなった。橋田調教師は「佐々木先生に上手く引き継いでいただいて、こういう風な素晴らしい贈り物を頂いたなという気持ちです」と関係者への感謝を述べた。【愛知杯】伏兵アイサンサンが波乱V…ゴール前は