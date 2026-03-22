3月22日、中山競馬場で行われた第9Rでカネショウレジェン（C.ルメール騎手）が1着となり、同馬を管理する稲垣幸雄調教師（美浦）がJRA通算100勝を達成した。節目の勝利を受け、稲垣調教師は「開業以来、馬を預けていただいたオーナーの方々、厩舎スタッフ、また稲垣厩舎の馬に関わっていただいている全ての関係者の方々に感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。「次の1勝を目指したい」そのうえで「これからも馬と向き合