【モデルプレス＝2026/03/22】声優の中島ヨシキ（32）が3月22日、自身のSNSを通じて結婚を発表した。【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字◆中島ヨシキ、結婚を発表中島は、書面を通じて「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告し、「お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」とお相手について説明。「いつも支えてくださる関係