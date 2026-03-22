ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、ヒチョルが中国の過激ファンとのエピソードを公開した。去る3月19日、YouTubeチャンネル「勉強王ガチ天才 ホン・ジンギョン」（原題）には、「20年目アイドルのシンドン、ヒチョルの過去最高レベルの暴露合戦に腹を抱えるホン・ジンギョン」というタイトルの動画が公開された。【写真】TWICE・モモと交際していたヒチョルヒチョルは、「昔からの中国のファンが、今もコンサートに来てくれ