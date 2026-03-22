◇３００勝高知競馬で期間限定騎乗中の加藤翔馬騎手（２０）＝金沢・加藤和義厩舎＝は３月２２日、高知競馬７Ｒでサイセイセイに騎乗して１着。２０２３年４月の初騎乗以来、２１９０戦目で地方競馬通算３００勝を達成した。